Conozca la hora del debut de la velocista boliviana Alinny Delgadillo en Tokio

La atleta cruceña Alinny Delgadillo, de 28 años, tendrá su debut absoluto en un Mundial de Atletismo este miércoles a las 06:44 HB, cuando corra el tercer heat de los 200 metros planos en Tokio, Japón. La prueba forma parte del Campeonato Mundial de Atletismo Mayores, que cumple su vigésima edición y reúne a más de 2.000 atletas de 200 delegaciones nacionales.

Delgadillo, la mejor atleta boliviana en los 200 metros y recordista nacional, se enfrentará a siete competidoras de distintas partes del mundo: Beyonce Defreitas (Islas Vírgenes Británicas), Ashanti Moore (Jamaica), Liranyi Alonso (República Dominicana), Sophia Junk (Alemania), Kristie Edwards (Australia), Mckenzie Long (Estados Unidos) y Julia Henriksson (Suecia).

Los heats de eliminación comenzaron desde las 06:30 HB y contarán con 48 atletas divididas en seis series de ocho. La cruceña disputará la tercera serie y buscará avanzar a las semifinales, programadas para el jueves desde las 08:24 HB. La gran final de los 200 metros se disputará el viernes a partir de las 09:22 HB.

Delgadillo llegó a Japón el miércoles anterior para preparar su participación en esta primera experiencia mundialista, con la expectativa de continuar la histórica marca que ha dejado en varias competencias nacionales al bajar de los 24 segundos en los 200 metros.

