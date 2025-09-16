Espió el celular de un hincha de Rosario Central y un mensaje inesperado lo descolocó (FOTO)

Rosario Central y Boca Juniors empataron 1 a 1 en el Gigante de Arroyito por la fecha 8 del Torneo Clausura, en un partido cargado de emociones, ovaciones y hasta un gol olímpico de Ángel Di María.

Pero entre tantas situaciones memorables, una historia inesperada se robó el corazón y las carcajadas de las redes sociales.

Mientras el estadio rugía en apoyo al equipo local, un hincha de Rosario Central vivió un momento tan insólito como viral. El usuario de X (ex Twitter) @barbatellicarc compartió una imagen tomada desde la tribuna, en la que captó accidentalmente la conversación privada de otro aficionado con su esposa. El mensaje dejó a todos boquiabiertos… menos al protagonista, que quedó sin uno.

“Cuando le grité al referí se me salió uno de los dientes, el izquierdo... la p... madre”, fue la respuesta del hombre, escrita con total sinceridad y resignación.

La captura no tardó en recorrer la red social, acumulando más de 729 mil visualizaciones y 29 mil “me gusta”, además de cientos de comentarios entre la risa y la incredulidad. “Qué genialidad, por Dios”, “Estoy llorando de la risa” y “Mirá lo que hizo el arbitraje de Facundo Tello”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

Durante el partido, un hincha vivió una situación insólita mientras estaba en la tribuna. (Foto: Fotobaires - X/@barbatellicarc)

