¿Quién es Alinny Delgadillo, la velocista boliviana que debutará este miércoles en el Mundial de Atletismo?

Alinny es licenciada en nutrición, especialista en 200 metros planos, tiene 28 años y nació en Santa Cruz, durante este tiempo ganó competencias que le sirvió para mejorar su tiempo y clasificar al Mundial. Según la Federación Atlética de Bolivia, Delgadillo asiste al Mundial de Tokio gracias a a la Tabla de Puntuación de la World Athletics.

Previo a su participación en el Mundial de Atletismo que se desarrolla en Tokio, Alinny expresó que se siente feliz de representar al país y dará lo mejor en la pista, para dejar el nombre de Bolivia en lo más alto.

Así se dio la clasificación de Delgadillo, según la Federación Atlética de Bolivia:

"En reunión con entrenadores y dirigentes, se sumaron otras variables como Récords Nacionales, el Ranking Nacional y Sudamericano, posiciones alcanzadas en Campeonatos de la Categoría entre otros".

"A la Variable de lograr un Récord Nacional se le asignó 20 puntos, de esta manera y a través de este tipo de Calificación la atleta Benita Parra es primera con 1.108 puntos; segunda es Alinny Delgadillo con 1.107 puntos y Guadalupe Torrez con 1.100 puntos".

"Con esta clasificación la elegida era Benita Parra pero por su intervención quirúrgica de emergencia en el mes de junio y realizando las consultas médicas necesarias se estableció que el proceso de recuperación y con las exigencias que requiere un evento mundial se pondría su salud en riesgo. Es así, que se optó por nominar a la segunda mejor atleta, la cual es especialista en 200 metros planos, recordista nacional y primera atleta que ha corrido debajo los 24 segundos en varias oportunidades".

Alinny Delgadillo Silva correrá mañana a las 06:44 de la mañana hora de Bolivia y competirá frente aBeyonce Defreitas (de Islas Vírgenes Británicas), Ashanti Moore (Jamaica), Liranyi Alonso (República Dominicana), Sophia Junk (Alemania), Kristie Edwards (Australia), Mckenzie Long (Estados Unidos) y Julia Henriksson (Suecia).

