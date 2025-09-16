TEMAS DE HOY:
Juventus, Real Madrid y más: los duelos imperdibles de la primera jornada de la Champions

Este martes 16 de septiembre inicia la fase de grupos de la UEFA Champions League, con partidos programados hasta el jueves 18 de septiembre. 

Martin Suarez Vargas

16/09/2025 11:05

Foto: UEFA.
Europa.

La Champions League 2025/26 comienza este martes con una jornada cargada de acción. Entre los encuentros destacados de la primera fecha se encuentran el duelo entre Athletic Club y Arsenal a las 12:45, así como Juventus contra Borussia Dortmund a las 15:00, ambos horarios de Bolivia. También se enfrentarán Real Madrid y Olympique de Marsella a la misma hora, y más tarde, Benfica recibirá a Qarabağ a las 17:00. La jornada culmina con Tottenham Hotspur vs. Villarreal a las 17:00.

El miércoles 17 continuará la actividad con encuentros como Olympiacos vs. Pafos y Slavia Praha vs. Bodø/Glimt, ambos a las 12:45, y duelos de alto nivel como Ajax ante Inter de Milán, Bayern Múnich frente a Chelsea, Liverpool contra Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain vs. Atalanta, todos a las 15:00.

Finalmente, el jueves 18 cerrará la primera jornada con partidos como Club Brugge vs. Mónaco y Copenhague vs. Bayer Leverkusen a las 12:45, mientras que en la tarde se disputarán Frankfurt vs. Galatasaray, Manchester City ante Napoli, Newcastle United contra Barcelona y Sporting CP vs. Kairat Almaty, todos a las 15:00.

Con esta primera jornada, la Champions League promete emociones desde el inicio, ofreciendo a los aficionados bolivianos la oportunidad de seguir a los mejores equipos europeos y disfrutar de una competencia que siempre garantiza intensidad y espectáculo.

Aquí todos los partidos de esta semana:

Martes 16 de septiembre de 2025

  • Athletic Club vs. Arsenal – 12:45

  • PSV Eindhoven vs. Union Saint-Gilloise – 12:45

  • Juventus vs. Borussia Dortmund – 15:00

  • Real Madrid vs. Olympique de Marsella – 15:00

  • Benfica vs. Qarabağ – 17:00

  • Tottenham Hotspur vs. Villarreal – 17:00

Miércoles 17 de septiembre de 2025

  • Olympiacos vs. Pafos – 12:45

  • Slavia Praha vs. Bodø/Glimt – 12:45

  • Ajax vs. Inter de Milán – 15:00

  • Bayern Múnich vs. Chelsea – 15:00

  • Liverpool vs. Atlético de Madrid – 15:00

  • Paris Saint-Germain vs. Atalanta – 15:00

Jueves 18 de septiembre de 2025

  • Club Brugge vs. Mónaco – 12:45

  • Copenhague vs. Bayer Leverkusen – 12:45

  • Frankfurt vs. Galatasaray – 15:00

  • Manchester City vs. Napoli – 15:00

  • Newcastle United vs. Barcelona – 15:00

  • Sporting CP vs. Kairat Almaty – 15:00.

Con información de UEFA Champions League.

