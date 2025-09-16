La Champions League 2025/26 comienza este martes con una jornada cargada de acción. Entre los encuentros destacados de la primera fecha se encuentran el duelo entre Athletic Club y Arsenal a las 12:45, así como Juventus contra Borussia Dortmund a las 15:00, ambos horarios de Bolivia. También se enfrentarán Real Madrid y Olympique de Marsella a la misma hora, y más tarde, Benfica recibirá a Qarabağ a las 17:00. La jornada culmina con Tottenham Hotspur vs. Villarreal a las 17:00.

El miércoles 17 continuará la actividad con encuentros como Olympiacos vs. Pafos y Slavia Praha vs. Bodø/Glimt, ambos a las 12:45, y duelos de alto nivel como Ajax ante Inter de Milán, Bayern Múnich frente a Chelsea, Liverpool contra Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain vs. Atalanta, todos a las 15:00.

Finalmente, el jueves 18 cerrará la primera jornada con partidos como Club Brugge vs. Mónaco y Copenhague vs. Bayer Leverkusen a las 12:45, mientras que en la tarde se disputarán Frankfurt vs. Galatasaray, Manchester City ante Napoli, Newcastle United contra Barcelona y Sporting CP vs. Kairat Almaty, todos a las 15:00.

Con esta primera jornada, la Champions League promete emociones desde el inicio, ofreciendo a los aficionados bolivianos la oportunidad de seguir a los mejores equipos europeos y disfrutar de una competencia que siempre garantiza intensidad y espectáculo.

Aquí todos los partidos de esta semana:

Martes 16 de septiembre de 2025

Athletic Club vs. Arsenal – 12:45

PSV Eindhoven vs. Union Saint-Gilloise – 12:45

Juventus vs. Borussia Dortmund – 15:00

Real Madrid vs. Olympique de Marsella – 15:00

Benfica vs. Qarabağ – 17:00

Tottenham Hotspur vs. Villarreal – 17:00

Miércoles 17 de septiembre de 2025

Olympiacos vs. Pafos – 12:45

Slavia Praha vs. Bodø/Glimt – 12:45

Ajax vs. Inter de Milán – 15:00

Bayern Múnich vs. Chelsea – 15:00

Liverpool vs. Atlético de Madrid – 15:00

Paris Saint-Germain vs. Atalanta – 15:00

Jueves 18 de septiembre de 2025

Club Brugge vs. Mónaco – 12:45

Copenhague vs. Bayer Leverkusen – 12:45

Frankfurt vs. Galatasaray – 15:00

Manchester City vs. Napoli – 15:00

Newcastle United vs. Barcelona – 15:00

Sporting CP vs. Kairat Almaty – 15:00.

Con información de UEFA Champions League.

