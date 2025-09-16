Viceministro Aguilera destaca incautación de 35 toneladas de droga tras descertificación

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, destacó este martes los avances alcanzados por Bolivia en la lucha contra el narcotráfico, al resaltar que en lo que va de esta gestión se logró incautar 35 toneladas de droga, retirándolas del mercado ilícito.

“El propio informe reconoce los avances que ha tenido Bolivia en la lucha contra el narcotráfico, son 35 toneladas de droga que esta gestión se ha logrado incautar, secuestrar y por tanto sacar del mercado”, señaló Aguilera en conferencia de prensa.

La autoridad precisó que, además de los decomisos, se ejecutaron operativos que permitieron la detención de personas con antecedentes internacionales y la destrucción de laboratorios de cristalización en el trópico de Cochabamba.

Aguilera enfatizó que Bolivia es un país de tránsito y no de producción de drogas sintéticas, al tiempo que recordó que la problemática del narcotráfico debe ser entendida como una responsabilidad compartida.

“La cuestión vinculada al tráfico de drogas no es una cuestión unilateral, debe ser entendida como un problema que involucra a los países vecinos y también a los países consumidores”, afirmó.

Finalmente, subrayó que el Estado boliviano combate el narcotráfico “con soberanía, transparencia y resultados verificables”, reafirmando el compromiso del Gobierno en esta materia.

