TEMAS DE HOY:
Arturo Murillo Delincuencia Trópico de Cochabamba

34ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Viceministro Aguilera destaca incautación de 35 toneladas de droga tras descertificación

Aguilera enfatizó que Bolivia es un país de tránsito y no de producción de drogas sintéticas, al tiempo que recordó que la problemática del narcotráfico debe ser entendida como una responsabilidad compartida.

Hans Franco

16/09/2025 12:59

Foto: Gobierno destaca incautación de 35 toneladas de droga este año (Archivo APG)
La Paz

Escuchar esta nota

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, destacó este martes los avances alcanzados por Bolivia en la lucha contra el narcotráfico, al resaltar que en lo que va de esta gestión se logró incautar 35 toneladas de droga, retirándolas del mercado ilícito.

“El propio informe reconoce los avances que ha tenido Bolivia en la lucha contra el narcotráfico, son 35 toneladas de droga que esta gestión se ha logrado incautar, secuestrar y por tanto sacar del mercado”, señaló Aguilera en conferencia de prensa.

La autoridad precisó que, además de los decomisos, se ejecutaron operativos que permitieron la detención de personas con antecedentes internacionales y la destrucción de laboratorios de cristalización en el trópico de Cochabamba.

Aguilera enfatizó que Bolivia es un país de tránsito y no de producción de drogas sintéticas, al tiempo que recordó que la problemática del narcotráfico debe ser entendida como una responsabilidad compartida.

“La cuestión vinculada al tráfico de drogas no es una cuestión unilateral, debe ser entendida como un problema que involucra a los países vecinos y también a los países consumidores”, afirmó.

Finalmente, subrayó que el Estado boliviano combate el narcotráfico “con soberanía, transparencia y resultados verificables”, reafirmando el compromiso del Gobierno en esta materia.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD