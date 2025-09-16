¿Sampaoli piensa sufrir en la altura?: “Jugar ahí es muy difícil, sufriremos lo que sufren todos los equipos”

Jorge Sampaoli, director técnico de Atlético Mineiro, quien se encuentra hace dos semanas al mando del club brasilero señaló que alista el cotejo que tendrá su equipo frente al Club Bolívar en La Paz.

“Veremos cómo están los jugadores, como terminaron y quien está mejor. Jugar ahí (La Paz), es muy difícil, pero intentaremos defendernos con el balón, si queremos defendernos sin el balón seguramente sufriremos lo que sufren todos los equipos que van a jugar ahí”, manifestó Sampaoli.

¿Cómo llega el Atlético Mineiro a Bolivia?

“No es un buen momento”, dijo Sampaoli, ya que su equipo no conoce victorias desde hace ocho partidos en la escena local.

“Se que, se encuentran por debajo de lo que pueden, y muy por debajo de lo que yo esperaba”, agregó Sampaoli.

Ultimando los detalles el equipo brasilero, revisa el plano físico, técnico, táctico y mental de sus jugadores.

El encuentro deportivo se disputará este miércoles a las 18:00 horas en el estadio Hernando Siles de La Paz.

