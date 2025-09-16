Julia Marie Gaiser, de 23 años, falleció esta semana en Salzburgo, Austria, luego de ser atropellada por un camión que giraba en una intersección cercana a la ciclovía por donde transitaba en bicicleta. Pese a los esfuerzos de reanimación de los equipos de emergencia, la deportista murió en el lugar del accidente.

Gaiser, originaria de Bressanone, Italia, era reconocida en el patinaje artístico por su gran dedicación y talento. Según informó el medio italiano Il Messaggero, comenzó en la disciplina a los 8 años, una edad considerada tardía en comparación con otras patinadoras, pero logró sobresalir gracias a su esfuerzo constante y sacrificio.

Las autoridades locales confirmaron que el conductor del camión dio negativo en la prueba de alcoholemia. Asimismo, según indicó Il Messaggero, la noticia ha causado gran conmoción tanto en su ciudad natal como en la comunidad deportiva internacional, que la recuerda como una atleta disciplinada y con un futuro prometedor.

