Mbappé resucita al Real Madrid de penal ante el Marsella

Kylian Mbappé rescató una vez más al Real Madrid con un doblete de penal ante el Marsella (2-1), este martes en el Santiago Bernabéu en la primera jornada de la Liga de Campeones.

Pese a que Timothy Weah (22) adelantó a los marselleses, el atacante francés transformó dos penales (29 y 81), que allanan el camino en Champions a los blancos.

El conjunto francés, visiblemente nervioso -a Gerónimo Rulli casi se le cuela una pelota en su propia portería-, no lograba pasar de su campo por la presión madridista en los primeros instantes.

En el minuto cuatro de juego, Xabi Alonso se vio obligado a cambiar a Trent Alexander-Arnold por Dani Carvajal después de que el inglés sintiera molestias en la parte posterior del muslo.

Pero la embestida merengue continuó. En un robo, el argentino Franco Mastantuono, debutante en Liga de Campeones con el Real Madrid, estrelló el balón en el poste y Mbappé avisó con un disparo que paró Rulli.

Sin embargo, un Marsella bien posicionado y paciente esperó su oportunidad. El inglés Mason Greenwood recuperó un balón tras presionar y forzar un mal pase de Arda Güler a Dean Huijsen, y entregó a Weah para batir a Thibaut Courtois al palo corto.

Pese al tanto en contra, al Real Madrid no le costó mucho igualar tras un fallo de Kondogbia que derribó a Rodrygo dentro del área tras meterle la pierna.

Desde los once metros, Mbappé se frenó antes de golpear fuertemente un balón que perforó la red, pese a que Rulli adivinó su trayectoria.

Cuando parecía que el Marsella podía aguantar al menos el resultado tras la expulsión de Carvajal por golpear con la cabeza a Rulli (73), una mano del argentino Facundo Medina hizo borrar cualquier esperanza.

Mbappé, con la sangre fría que está demostrando en los penales, volvió a enviar el balón hacia su lado izquierdo. Rulli tocó pero no pudo evitar que entrara.

