VIDEO: Paracaidista sufre aparatoso accidente al realizar una maniobra

Un paracaidista de las Fuerzas Armadas de Honduras sufrió un accidente durante las celebraciones del 204 aniversario de la independencia nacional. El incidente ocurrió en el marco de los actos patrios, cuando un grupo de 20 militares realizaba saltos en paracaídas desde un helicóptero como parte del show aéreo que daba inicio al desfile cívico.

Según los videos que se han difundido en redes sociales, el militar inició un descenso que parecía controlado, pero una ráfaga de viento alteró su trayectoria. Esto provocó que impactara contra el techo del estadio, y posteriormente cayera sobre las graderías, quedando inmóvil.

La multitud presente presenció el accidente en silencio, mientras el cuerpo de socorro y los miembros de las Fuerzas Armadas acudían rápidamente para brindar auxilio al herido. El paracaidista fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada.

Las autoridades no han emitido aún un comunicado oficial sobre el estado de salud del militar ni sobre las causas precisas del accidente. Se espera que en las próximas horas se brinde más información sobre su evolución.

