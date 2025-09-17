Una fiesta de promociones terminó en caos la noche del fin de semana tras registrarse una balacera en pleno evento. El hecho ocurrió en el municipio de San Ignacio de Velasco, donde decenas de jóvenes celebraban.

En un video difundido por el programa Que No Me Pierda, se observa claramente el momento en que una persona extrae el arma y realiza al menos seis disparos al aire, provocando pánico entre los presentes.

En las imágenes se puede ver a los asistentes agachándose y corriendo para resguardarse, mientras el sonido de los disparos retumba en el lugar.

La Policía ya ha iniciado una investigación para identificar al autor de los disparos y determinar las circunstancias del incidente.

