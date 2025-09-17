‘La Gran Batalla’: Samba brasileña marca la segunda noche de competencia con cuatro equipos en escena

Segunda noche de competencia de la semana en ‘La Gran Batalla’, y esta jornada, cuatro equipos se presentarán en el escenario con la esperanza de poder impresionar a los jueces y poder ser salvado de la gala de eliminación.

Al igual que este pasado lunes, uno de los jueces será el encargado de decidir cual de los equipos será el nominado de la noche, ayer fue el turno de Elka Meyer.

Hoy en el escenario:

Sisi y la academia ‘Passion Dance Bolivia’

Eugenia Redin y la academia ‘Power Dance’

Génesis y la academia ‘Factory’

Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’

El ritmo de la semana es el de ‘Samba Brasileña’ y los equipos tienen el reto de demostrar todo su talento y energía arriba del escenario con el movimiento de piernas y de caderas.

Por otra parte, los jueces a partir de esta semana están más estrictos y no perdonan ningún error, sobre todo toman atención en la imitación de la letra, y si la coreografía interpreta la temática de la canción.

Recuerda que arrancamos a las 20:45, no te pierdas la participación de estos cuatro equipos.

Mira la programación en Red Uno Play