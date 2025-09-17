Aprehenden a una persona en Guarayos por quemas ilegales en zona urbana

Una persona fue aprehendida en el municipio de Ascensión de Guarayos tras ser encontrada in fraganti mientras realizaba quemas en su lote de terreno. Según informaron las autoridades, la quema se estaba llevando a cabo en una zona urbana, poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos y los bosques aledaños.

La detención fue realizada por la Policía y el gobierno municipal de Ascensión de Guarayos, luego de que vecinos filmaran y denunciaran la actividad ilegal. El acusado, identificado como Magno R.C., fue hallado quemando vegetación en su propiedad, que supera los 1.000 metros cuadrados. El fuego representaba un peligro directo para las viviendas cercanas, muchas de ellas precarias.

"Hoy, a las 10:00, el señor Magno R.C. fue encontrado en flagrancia y conducido al Comando en calidad de aprehendido", declaró el comandante de la Policía en Guarayos, José Luis Cuéllar. El detenido argumentó que estaba "limpiando su lote".

Las autoridades recordaron que todas las quemas actualmente son ilegales debido a la pausa ambiental y la situación de riesgo de incendios forestales. La Policía y el Ministerio Público han iniciado un proceso por el supuesto delito de daños contra la salud pública, daños contra el medio ambiente e incendio. El fiscal a cargo del caso informó que se tomarán declaraciones y se presentará la imputación formal ante un juez cautelar, quien definirá la situación jurídica del acusado.

Este incidente se produce en un contexto de alta preocupación por los incendios en la región. Recientemente, un incendio en Laguna Corazón Sur, que se originó de una quema no autorizada, se propagó y se convirtió en un incendio forestal de gran magnitud.

En la misma jornada de la detención, los bomberos voluntarios y del municipio de Guarayos se movilizaron para combatir un incendio que se registra a unos tres kilómetros de la población. Las autoridades reiteran a la población que evite las quemas ilegales y denuncie cualquier emergencia a las líneas de contacto de la Policía o el gobierno municipal.

