Senado remite a comisión la ley de diferimiento de créditos antes de su debate en el pleno

La senadora Virginia Velasco (MAS) informó este martes que el pleno de la Cámara de Senadores derivó a la Comisión de Planificación Económica el proyecto de ley que establece la suspensión temporal de embargos y ejecución de sentencias en procesos judiciales relacionados con créditos de vivienda social y micro y pequeñas unidades económicas.

“Ya han remitido a la comisión. Seguro mañana vamos a sesionar y luego lo remitiremos al pleno, para que los ministros del área puedan emitir su informe y así la ley pueda ser promulgada”, explicó Velasco.

La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado viernes, en su 160ª sesión plenaria. El proyecto plantea un mecanismo excepcional que suspende embargos y difiere el pago de créditos por un periodo de seis meses.

El propósito central es brindar un respiro financiero a familias y emprendedores, evitando que pierdan sus viviendas o se vean obligados a cerrar sus negocios en medio de un contexto económico adverso.

La propuesta no contempla condonación de deudas, sino una reprogramación temporal de las cuotas, que deberán reanudarse una vez concluido el periodo de suspensión.

