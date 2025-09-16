TSE imprime más de 8 millones de papeletas rumbo a la segunda vuelta

La impresión de más de 8 millones de papeletas de sufragio para la segunda vuelta presidencial del 19 de octubre ya está en marcha, informó este martes el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila.

“Ya hemos iniciado la impresión de las papeletas, tanto para el voto en el exterior como el nacional, y nos estamos abocando a esta tarea”, explicó Ávila en conferencia de prensa.

En esta etapa se imprimen 8 millones de papeletas para el voto nacional y cerca de 380 mil para los connacionales en el exterior. El número supera ligeramente al padrón, con el fin de reemplazar eventuales papeletas dañadas durante el proceso de impresión.

Diseño y seguridad de la papeleta

La papeleta fue aprobada el 3 de septiembre, tras el sorteo público que definió la ubicación de los candidatos:

Partido Demócrata Cristiano (PDC): franja 1

Alianza Libertad y Democracia (Libre): franja 2

En comparación con la primera vuelta, la papeleta será más pequeña, pero conserva cinco medidas de seguridad:

Tinta fluorescente en el reverso Tinta invisible Código QR del TSE Microtexto Patrón Guilloché

Calendario de distribución

La segunda vuelta se realizará con el mismo padrón electoral: 7.937.138 ciudadanos (7.567.207 en el país y 369.931 en el exterior).

Según el cronograma:

El primer envío se hará entre 15 y 20 días antes de la votación, hacia 22 países y 110 ciudades .

En el área rural, la entrega será con 72 horas de anticipación .

En el área urbana, el material llegará 24 horas antes de la votación.

Con información de ABI

Mira la programación en Red Uno Play