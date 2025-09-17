TEMAS DE HOY:
Comunidad

“Cuídanos desde allá arriba”: el emotivo adiós a Naoki Ishida de Explosión Cumbiera

Integrantes de la agrupación interpretaron las canciones que el artista solía cantar y recordaron anécdotas junto a él.

Jhovana Cahuasa

16/09/2025 20:44

Foto: Red Uno
La Paz

Este martes, los integrantes del grupo Explosión Cumbiera se reunieron en el salón velatorio de la zona Miraflores, en La Paz, para rendir homenaje a su vocalista Naoki Ishida, fallecido a los 27 años.

En medio de lágrimas, sus compañeros recordaron anécdotas y le dedicaron un repertorio de canciones que solía interpretar en los escenarios.

“Solo te pedimos que nos cuides desde allá arriba, ahora te toca cantar para Dios hermano, te queremos mucho”, expresó uno de los integrantes de la agrupación.

El homenaje estuvo acompañado de presentaciones musicales, como parte de la despedida de un amigo, colega y cantante que marcó el rumbo del grupo.

La repentina muerte de Naoki Ishida dejó en luto a la música boliviana. Con una voz que lo distinguía como líder de Explosión Cumbiera, dejó un legado que resonó en todo el país y trascendió fronteras.


 

 

