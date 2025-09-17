“Cuídanos desde allá arriba”: el emotivo adiós a Naoki Ishida de Explosión Cumbiera

Este martes, los integrantes del grupo Explosión Cumbiera se reunieron en el salón velatorio de la zona Miraflores, en La Paz, para rendir homenaje a su vocalista Naoki Ishida, fallecido a los 27 años.

En medio de lágrimas, sus compañeros recordaron anécdotas y le dedicaron un repertorio de canciones que solía interpretar en los escenarios.

“Solo te pedimos que nos cuides desde allá arriba, ahora te toca cantar para Dios hermano, te queremos mucho”, expresó uno de los integrantes de la agrupación.

El homenaje estuvo acompañado de presentaciones musicales, como parte de la despedida de un amigo, colega y cantante que marcó el rumbo del grupo.

La repentina muerte de Naoki Ishida dejó en luto a la música boliviana. Con una voz que lo distinguía como líder de Explosión Cumbiera, dejó un legado que resonó en todo el país y trascendió fronteras.

