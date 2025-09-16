Exministro Arturo Murillo suma nueva detención preventiva en la cárcel de San Pedro

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue enviado nuevamente a la cárcel de San Pedro con detención preventiva y sin plazo definido, dentro de un proceso por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, informó este martes la fiscal María René Delgado.

Según la investigación, Murillo habría depositado dinero en cinco cajas de seguridad de un banco para aparentar un origen legal de los fondos obtenidos en la intermediación de contratos de adquisición de gases lacrimógenos en 2019 y 2020.

“Ha captado dineros obtenidos a partir de contrataciones irregulares. El dinero fue depositado en bóvedas bancarias para dar apariencia de legalidad a bienes adquiridos de manera ilegal”, explicó Delgado en conferencia de prensa.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el exministro también habría recurrido a familiares y excolaboradores de su gabinete para comprar inmuebles y ocultar el origen ilícito de los recursos.

Esta es la cuarta detención preventiva dictada contra Murillo. La primera fue el 6 de septiembre, cuando en una audiencia por el denominado caso “gases Brasil”, un juez ordenó su reclusión en San Pedro sin tiempo definido.

La Fiscalía sostiene que los procesos abiertos en su contra forman parte de una red de operaciones financieras irregulares, actualmente bajo investigación.

