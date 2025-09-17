TEMAS DE HOY:
Jaime Soliz: “El cambio de fiscal en Beni demuestra inestabilidad institucional”

El exfiscal Jaime Soliz criticó el cambio del fiscal departamental en Beni tras recibir amenazas, y advirtió sobre la falta de respaldo institucional frente al narcotráfico.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/09/2025 21:03

Jaime Soliz, exfiscal
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El exfiscal Jaime Soliz criticó duramente la decisión de la Fiscalía General del Estado de cambiar al fiscal departamental del Beni Gerardo Balderas tras conocerse que había recibido amenazas relacionadas con su labor. Soliz calificó la medida como una muestra clara de "debilidad e inestabilidad institucional" frente al avance del narcotráfico en el país.

“Si un funcionario de la magnitud de un fiscal departamental está haciendo un buen trabajo y está siendo amenazado, lo que necesita más bien es apoyo y respaldo institucional. Ceder frente a una amenaza definitivamente muestra una Fiscalía débil”, afirmó el exfiscal en declaraciones a medios de comunicación.

 

Soliz insistió en que en lugar de remover al funcionario amenazado, la Fiscalía debería reforzar su labor mediante el envío de más fiscales, apoyo estatal y respaldo de las Fuerzas Armadas. “Hay que reforzar la lucha que estaba haciendo el anterior fiscal y no cambiarlo. Eso es un sentimiento de debilidad e inestabilidad institucional, que es lo que está pasando en la Fiscalía General”, enfatizó.

El exfiscal también lanzó una advertencia preocupante sobre la situación del país frente al crimen organizado. “Nuestro país se ha convertido en un paraíso de mafias y carteles del narcotráfico”, señaló.

Balderas tuvo a su cargo varios procesos considerados sensibles, relacionados con organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, lo que habría incrementado los niveles de riesgo en su contra.

 

