Nombran nuevo Fiscal del Beni en medio de amenazas a su antecesor

En un acto realizado este martes, el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, posesionó a Alexander Mendoza como el nuevo fiscal departamental del Beni, en reemplazo de Félix Gerardo Balderas, quien recientemente fue amenazado de muerte por un presunto narcotraficante.

Mariaca elogió la labor de Balderas, destacando su "entrega y compromiso" desde mayo de 2023, y le dio la bienvenida a Mendoza, a quien encomendó liderar la Fiscalía con transparencia y ética. "Nuestro compromiso es claro: luchar contra la impunidad y garantizar el acceso a la justicia", afirmó Mariaca, augurando éxito al nuevo fiscal.

Por su parte, Mendoza agradeció la confianza y se comprometió a dirigir una Fiscalía de "puertas abiertas", sin discriminación, especialmente hacia grupos vulnerables como niños, mujeres y personas con discapacidad. Hizo hincapié en la importancia de la transparencia y el trato humano, recordando que "ante la ley todos somos iguales".

La posesión del nuevo fiscal se da en un contexto de alta tensión. Días atrás se reveló que el ex fiscal Félix Balderas fue víctima de amenazas de muerte. Yasser Andrés Vásquez Cardona, alias "Coco", un presunto capo del narcotráfico con 13 procesos por asesinato y otros delitos graves, presuntamente habría ordenado a cinco sicarios atentar contra su vida.

Balderas habría sido blanco de estas amenazas por los operativos que dirigió para desarticular la red criminal de Vásquez en la región amazónica. Tras conocerse la gravedad de la situación, el ex fiscal fue puesto bajo protección. Actualmente, se realizan operativos en Santa Ana de Yacuma para capturar a Vásquez, quien tiene una orden de aprehensión en su contra.

