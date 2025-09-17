Video: ¡Llegó el día! Bolívar se enfrentará a Atlético Mineiro y buscará un triunfo en casa por la Sudamericana

Este miércoles Bolívar se enfrentará al Atlético Mineiro en su vigésima victoria como local en la Copa Sudamericana, desde la creación del torneo por la Conmebol en 2002.

El encuentro se desarrollará a partir de las 18:30 en el estadio Hernando Siles en La Paz. Toda la logística se encuentra lista para que la tarde se pinte de celeste en La Paz.

Los hinchas recaban las entradas para asistir al encuentro, las mismas que son vendidas en las oficinas del Club ubicadas en el Prado y en Calacoto, existe mucha expectativa.

Bolívar llegará a este encuentro tras vencer a Cienciano de Perú en dos oportunidades. Tanto de ida y vuelta por los octavos de final, fueron victorias para los celestes que dejaron fuera de la competencia a los de Cusco.

En tanto Atlético Mineiro llega luego de sumar puntos frente a Godoy Cruz, que quedó fuera de la Copa Sudamericana. Ambos buscarán pasar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, siendo las semifinales.

