TEMAS DE HOY:
Robo en una peluquería actos obscenos Chofer torturado

27ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Video: ¡Llegó el día! Bolívar se enfrentará a Atlético Mineiro y buscará un triunfo en casa por la Sudamericana

Todo está listo para disputar el partido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Bolívar buscará conseguir la victoria.

Jhovana Cahuasa

17/09/2025 8:58

Foto: CONMEBOL
La Paz

Escuchar esta nota

Este miércoles Bolívar se enfrentará al Atlético Mineiro en su vigésima victoria como local en la Copa Sudamericana, desde la creación del torneo por la Conmebol en 2002.

El encuentro se desarrollará a partir de las 18:30 en el estadio Hernando Siles en La Paz. Toda la logística se encuentra lista para que la tarde se pinte de celeste en La Paz.

Los hinchas recaban las entradas para asistir al encuentro, las mismas que son vendidas en las oficinas del Club ubicadas en el Prado y en Calacoto, existe mucha expectativa.

Bolívar llegará a este encuentro tras vencer a Cienciano de Perú en dos oportunidades. Tanto de ida y vuelta por los octavos de final, fueron victorias para los celestes que dejaron fuera de la competencia a los de Cusco.

En tanto Atlético Mineiro llega luego de sumar puntos frente a Godoy Cruz, que quedó fuera de la Copa Sudamericana. Ambos buscarán pasar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, siendo las semifinales.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD