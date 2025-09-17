TEMAS DE HOY:
Ministro de Economía garantiza los Bs 120 millones para la segunda vuelta electoral

El ministro indicó que del mismo presupuesto podrán gestionarse recursos en divisas para cubrir gastos vinculados al proceso en el exterior.

Hans Franco

17/09/2025 11:26

La Paz

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró este miércoles que el Gobierno nacional garantiza la disponibilidad de recursos económicos para el desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones generales, prevista para el 19 de octubre.

En conferencia de prensa, la autoridad explicó que, del presupuesto total de 13.295.107 millones de bolivianos, se prevé la contratación de 18 consultores por producto y 2.593 consultores individuales de línea, destinados a fortalecer las tareas operativas y logísticas del proceso electoral.

“El Gobierno nacional compromete obviamente los recursos necesarios que marcan un ámbito nacional de 120 millones de bolivianos para esta segunda vuelta”, afirmó Montenegro en conferencia de prensa.

Asimismo, indicó que del mismo presupuesto podrán gestionarse recursos en divisas para cubrir gastos vinculados al proceso en el exterior. “De este mismo presupuesto pueden solicitar los recursos de divisas para poder trabajar en el exterior”, señaló.

 

