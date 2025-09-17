“Me siento orgulloso hijito”: El tierno mensaje de su papá deja a Villegas al borde de las lágrimas

El ‘profe’ Óscar Villegas visiblemente emocionado, estuvo al borde de las lágrimas tras recibir un mensaje lleno de cariño de su padre, Andrés Villegas, durante la transmisión del programa Que No Me Pierda en Red Uno.

El señor Andrés Villegas expresó con profunda emoción:



"Óscarito, hijito querido me siento el padre más orgulloso más feliz de que estés atravesando una etapa tan hermosa en tu vida profesional como Director Técnico, y de Bolivia, felicidades hijito que siempre vayas adelante y que tengas un éxito cabal con tus jugadores que tú haz elegido y esa juventud que sea lo mejor que tengas, que feliz hubiera sido tu mamá de ver esto pero así es la vida. Felicidades nuevamente mi querido hijito."

Conmovido por las palabras de su padre, Óscar Villegas respondió:



"La verdad que es una gran sorpresa no lo esperaba de verdad, este mi papi siempre ha estado invitado a todos los partidos y ha asistido y para este partido me dijo: no hijito me voy a quedar nomás es de noche hace mucho frío."

El contexto se enmarca en el triunfo de la selección boliviana de fútbol ante Brasil por 1-0, en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, resultado que le otorgó el pase al repechaje mundialista a jugarse en marzo del próximo año.

