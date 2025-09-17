Quiso robar con un destornillador, pero los empleados le dieron una paliza (VIDEO)

Un violento intento de robo se registró en una joyería de la ciudad de Corrientes, en Argentina. Un hombre ingresó al local armado con un destornillador e intentó asaltar a los empleados, pero fue sorprendido por la firme reacción de los trabajadores, quienes lograron reducirlo a golpes y retenerlo hasta la llegada de la Policía.

Todo el episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, cuyas imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales.

En el video se observa cómo el delincuente, vestido con guantes, gorra, capucha y bufanda, ingresó directamente al negocio e intentó intimidar a uno de los empleados con un destornillador, exigiendo el dinero y las joyas del local.

“Dame tu mano”, le ordenó al trabajador, posiblemente con la intención de maniatarlo. Sin embargo, la víctima reaccionó de inmediato, enfrentando al agresor físicamente y sujetándolo de los brazos. En ese momento, un segundo empleado, que se encontraba en el baño, salió en auxilio de su compañero y pidió ayuda desde la puerta del local.

Durante el forcejeo, los involucrados cayeron sobre un mostrador, que terminó destruido. El ladrón fue reducido en el suelo y, mientras intentaban inmovilizarlo, repetía constantemente: “Me mandaron”. Los empleados le exigieron que revelara quién lo había enviado, pero no obtuvieron respuestas claras.

Instantes después, un tercer hombre se sumó para ayudar a controlar al delincuente, que continuaba resistiéndose y gritando. “No le rompas el brazo porque después vas a tener problemas”, se escucha advertir a uno de los trabajadores en el video, preocupado por las posibles consecuencias legales.

El detenido fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

