Nuevo fiscal de Beni asegura que ‘Coco’ Vásquez enfrenta más de una investigación

La Fiscalía señala que el investigado acumula procesos por tráfico de armas, robo, asociación delictuosa y legitimación de ganancias ilícitas.
16/09/2025 23:33
El recién posesionado fiscal departamental del Beni, Alexander Mendoza, informó que Yasser André ‘Coco’ Vásquez enfrenta más de una orden de aprehensión y múltiples procesos judiciales, entre ellos por tráfico de armas, porte ilícito, robo, asociación delictuosa y legitimación de ganancias ilícitas.
La autoridad señaló que incluso se investiga su presunta participación en un caso de asesinato.
“Lo que se tiene es que hay más de una orden de aprehensión y existe más de un proceso”, declaró Mendoza, quien aseguró que el Ministerio Público cuenta con los indicios necesarios para sustentar estas causas en caso de concretarse la aprehensión del sospechoso.
El pronunciamiento se da luego de que el exfiscal departamental Gerardo Balderas fuera removido de su cargo, tras conocerse un informe de inteligencia que advertía un posible atentado en su contra, presuntamente ordenado por Vásquez.
“No se tiene una amenaza directa (…) lo que se tiene es un informe de inteligencia que dio a conocer al doctor Balderas que estarían queriendo atentar en contra de su seguridad”, explicó Mendoza.
El fiscal aclaró que la salida de Balderas no respondió exclusivamente a esta alerta, sino que se enmarca en las rotaciones habituales que realiza el Ministerio Público.
