Diputado Cuéllar formaliza pedido de arraigo contra Luis Arce y sus ministros

El diputado disidente del Arcismo, Rolando Cuéllar, presentó este martes una solicitud formal ante la fiscalía general del Estado, en su sede en la ciudad de Sucre, para que se aplique la Ley de Arraigo contra el presidente Luis Arce y sus ministros, en el marco de las investigaciones por presuntos actos de corrupción.

“Ya no puede salir del país, ni sus ministros. En ese sentido le pedimos al fiscal general dar cumplimiento para que este gobierno permanezca en el país y rinda cuentas por el acto de corrupción”, manifestó Cuéllar al momento de presentar su memorial en la ciudad capital.

El legislador adelantó que este miércoles presentará la proposición acusatoria contra el jefe de Estado, por el caso de presunto sobreprecio en la compra de combustibles a través de la empresa Botrading, con el objetivo de abrir un juicio de responsabilidades.

Cuéllar insistió en que las autoridades llamadas a investigar deben garantizar que los señalados permanezcan en Bolivia hasta esclarecerse las denuncias.

