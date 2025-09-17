“El muchacho estaba en su colegio”: padre de niña de 6 años asesinada habla tras detención del acusado

Julio Zapata, el padre de la niña de 6 años que fue violada y asesinada en la región del Trópico de Cochabamba, rompió el silencio para clamar por justicia. En una desgarradora entrevista para el programa "Que No Me Pierda", Zapata expresó el profundo dolor de su familia y exigió a las autoridades que el caso no quede impune.

La menor, Adriana Zapata Aquino, desapareció el pasado 8 de septiembre. El dolor de la familia se agudizó tras el hallazgo del cuerpo de la niña y la posterior detención del presunto autor. Según el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el implicado es un adolescente de 16 años, estudiante del mismo colegio de la víctima.

"Esto no es un caso político, se trata de una niña inocente"

El padre de la menor, visiblemente afectado, hizo un llamado directo a las autoridades. "Le ruego a todos los responsables, fiscales, autoridades competentes en este caso que hagan justicia, pido que se haga una justicia de buena manera, al ministro de Justicia le ruego, al ministro de Gobierno que se aclare todo", declaró.

Zapata enfatizó que el caso no debe politizarse, ya que se trata de la vida de una niña inocente. "Esto no es un caso político, esto se trata de una niña inocente de 6 años", puntualizó.

Un futuro truncado y la angustia familiar

El presunto agresor ya se encuentra en Cochabamba, donde cumple una detención preventiva de 45 días, según la Policía. Sin embargo, para la familia, la posibilidad de que el joven reciba una pena menor es una herida abierta. "El muchacho, aunque le den 30 años de cárcel, saldrá a los 46 años, seguirá vivo y hablando con su familia, pero nosotros ya no", reflexionó el padre.

Zapata también expresó su sorpresa y preocupación al enterarse de que el presunto autor y su familia eran amigos cercanos de sus parientes. "Nos encontramos muy preocupados de que esto haya pasado con esa familia", comentó, asegurando que no tenían problemas o discusiones previas con ellos, ya que se habían mudado a la zona apenas en febrero.

El padre de Adriana exige que la investigación continúe para esclarecer si hubo otros implicados, como sugiere la investigación, para que se haga justicia de manera completa. "Mi hijita, tenía seis años, tenía todo un futuro", expresó con voz entrecortada.

