Economía

Empacar "Energy” inaugura moderna planta de diésel en Santa Cruz

La planta, equipada con tecnología de punta y certificaciones de seguridad, ofrece al mercado un diésel ultrabajo en azufre, que se traduce en un combustible más limpio, con mayor rendimiento y mejor desempeño para los motores.

Charles Muñoz Flores

16/09/2025 16:03

Empacar Energy inicia operaciones con diésel de alta calidad. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Santa Cruz suma una alternativa clave en el suministro de combustibles con la presentación oficial de Empacar Energy, la nueva unidad de negocios de Empacar S.A., que inauguró una planta de primer nivel ubicada en el Parque Industrial.

Con una capacidad de almacenamiento de ocho millones de litros y la autorización para importar 50 millones de litros de diésel mensuales, la empresa busca garantizar abastecimiento, eficiencia y calidad en el mercado nacional.

“Estamos felices como Empacar de presentar nuestra nueva unidad de negocios ‘Empacar Energy’, es una solución para el abastecimiento de combustible”, expresó Carlos Limpias, gerente general de Empacar S.A., durante el lanzamiento.

La planta, equipada con tecnología de punta y certificaciones de seguridad, ofrece al mercado un diésel ultrabajo en azufre, que se traduce en un combustible más limpio, con mayor rendimiento y mejor desempeño para los motores. “Nuestros clientes ya han podido comprobar que este diésel brinda más fuerza, eficiencia y un funcionamiento óptimo”, añadió Limpias.

Empacar Energy pondrá a disposición la información de precios y horarios de atención a través de su página web, garantizando transparencia y accesibilidad. Los usuarios podrán abastecerse directamente en el parque industrial, ya sea con vehículos particulares, camiones o cisternas, de lunes a sábado entre las 7:00 y 19:00 horas.

Por su parte, Ronald Mariscal, CEO del Grupo Kuljis, destacó que este paso representa un compromiso con el desarrollo del país:

“El agro, la logística y la industria dependen del diésel. Queremos ser parte de la solución proveyendo este insumo bajo estándares internacionales”.

Con esta iniciativa, Empacar Energy no solo busca cubrir la demanda energética de Santa Cruz, sino también aportar a la transición hacia combustibles más limpios y eficientes, fortaleciendo la productividad y el crecimiento económico de Bolivia.

 

