Operativo en Riberalta: capturan a brasileño con notificación roja de Interpol

La Policía Boliviana, a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), ejecutó un operativo en el barrio Bioceánica de Riberalta que culminó con la aprehensión del ciudadano brasileño Weberton Santana da Silva, quien era buscado internacionalmente por múltiples delitos.

Según informó el Ministerio de Gobierno, el detenido cuenta con cinco mandamientos de prisión en su país de origen y figuraba con una notificación roja de Interpol, lo que activó su búsqueda a nivel internacional. La captura fue posible gracias a la coordinación entre las autoridades bolivianas y las fuerzas de seguridad del Brasil.

Durante el allanamiento, los agentes de la Felcn secuestraron celulares, prendas y chalecos militares, un cargador de arma de fuego y sustancias controladas, elementos que podrían estar vinculados con actividades ilícitas transnacionales.

El Ministerio destacó que este operativo forma parte de la estrategia de lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico, en especial contra estructuras criminales que operan a ambos lados de la frontera.

La captura de Santana da Silva representa un avance importante en los esfuerzos por desarticular redes criminales que utilizan territorio boliviano para actividades ilegales, poniendo en riesgo la seguridad nacional y regional.

El ciudadano brasileño será puesto a disposición de la Justicia y se iniciará el proceso correspondiente para su posible extradición, en coordinación con las autoridades del Brasil.

