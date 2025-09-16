TEMAS DE HOY:
Policial

“Pedimos para poder comer”, Reclusos de San Pedro en protesta por el pago de prediarios

Colocaron carteles en las puertas y se subieron a los techos para hacer oír su protesta.

Silvia Sanchez

16/09/2025 14:07

Foto APG
La Paz, Bolivia

Reclusos de la cárcel de San Pedro en La Paz, protagonizaron una jornada de protesta exigiendo el pago de prediarios, que aseguran, se les adeuda hace seis meses atrás.

“Recibimos 8 bolivianos diarios, estamos pidiendo para que podamos comer, hay compañeros olvidados por sus familias, no tienen parejas ni hijos, no tienen que comer”, afirmó uno de los representantes de los reclusos.

 

Señalaron que realizan ollas comunes con la finalidad de que los recursos con los que cuentan les pueda alcanzar.

Desde Régimen Penitenciario, se confirmó la existencia de la deuda y solicitaron a la Gobernación de La Paz, cumplir con las responsabilidades con los privados de libertad.

“Son cinco meses y ya estamos entrando al sexto mes. Están pidiendo que el Gobierno Autónomo Departamental, más claro el señor Santos Quispe, cumpla con el pago de los prediarios. Puede haber una falla administrativa de uno o dos meses, pero no cinco”, aseguró Juan Carlos Limpias.

 

Los privados de libertad, al mismo tiempo, aseguraron que no se cumple con la revisión de plazos procesales.

 

