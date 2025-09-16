Aprehenden a presunto ladrón de mineral en Huanuni tras sufrir accidente en la mina

Un hombre de 38 años, identificado como J.H., fue aprehendido y hospitalizado en Oruro luego de sufrir graves fracturas en las piernas al interior de una mina en Huanuni. Se presume que el sujeto intentaba robar mineral cuando un derrumbe lo dejó gravemente herido.

El hecho ocurrió la tarde del pasado domingo 14 de septiembre en el nivel 320 de la empresa minera. Según el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Martín Arequipa, personal de seguridad de la mina alertó sobre la presencia de una persona herida en el socavón.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a J.H. postrado en una camilla y con fracturas expuestas en ambas piernas. Por la gravedad de sus lesiones, fue trasladado de inmediato a un centro médico en Huanuni y, posteriormente, a un hospital en la ciudad de Oruro, donde fue sometido a varias cirugías.

El caso ya está en manos del Ministerio Público, que investiga las circunstancias del derrumbe y las actividades del sujeto al interior de la mina.

