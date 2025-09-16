TEMAS DE HOY:
Delincuencia Trópico de Cochabamba ladrón de mineral

34ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Aprehenden a presunto ladrón de mineral en Huanuni tras sufrir accidente en la mina

El caso ya está en manos del Ministerio Público, que investiga las circunstancias del derrumbe y las actividades del sujeto al interior de la mina.

Red Uno de Bolivia

16/09/2025 12:14

Imagen referencial. Fuente: horizonteminero.com.
Oruro, Bolivia

Escuchar esta nota

Un hombre de 38 años, identificado como J.H., fue aprehendido y hospitalizado en Oruro luego de sufrir graves fracturas en las piernas al interior de una mina en Huanuni. Se presume que el sujeto intentaba robar mineral cuando un derrumbe lo dejó gravemente herido.

El hecho ocurrió la tarde del pasado domingo 14 de septiembre en el nivel 320 de la empresa minera. Según el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Martín Arequipa, personal de seguridad de la mina alertó sobre la presencia de una persona herida en el socavón.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a J.H. postrado en una camilla y con fracturas expuestas en ambas piernas. Por la gravedad de sus lesiones, fue trasladado de inmediato a un centro médico en Huanuni y, posteriormente, a un hospital en la ciudad de Oruro, donde fue sometido a varias cirugías.

El caso ya está en manos del Ministerio Público, que investiga las circunstancias del derrumbe y las actividades del sujeto al interior de la mina.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD