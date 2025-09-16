Sujeto es sentenciado a 30 años de cárcel por el feminicidio de su esposa

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público, demostró en audiencia de juicio oral con solidas pruebas que Grover H.R.A., de 34 años, es autor del delito de Feminicidio, la víctima fue su esposa Elizabeth C.CH., de 35 años, a quien le quitó la vida luego de amenazarla por el divorcio que inició, por lo que el Tribunal 3ª Anticorrupción y Contra la Violencia Hacía la Mujer de la ciudad de El Alto, sentenció al sujeto a 30 años de presidio sin derecho a indulto que debe cumplir en el penal de Chonchocoro.

“La Fiscal del caso presentó las pruebas que se colectó en la investigación como el informe de intervención policial de acción directa, acta de denuncia abandono de hogar a la jefatura policial de Taraco, informe psicológico de un menor de 13 años y el protocolo de autopsia realizado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) que determinó como causa de muerte traumatismo cráneo encefálico y facial cerrado, entre otras que sustentaron la acusación para obtener la máxima sentencia en contra del autor”, explicó la autoridad.

Por su parte la Fiscal del caso Julieta Segales, informó que el hecho se conoció el 23 de enero de 2024, cuando se encontró el cuerpo de una mujer en la comunidad Pillapi, Cerro Pucara del municipio de Tiahuanaco, luego fue identificada y las investigaciones dieron como resultado que la fallecida vivía en un círculo de violencia por parte de su esposo, de quien se estaba divorciando y había iniciado otra relación, por lo que el sujeto al enterarse la golpeo brutalmente hasta quitarle la vida, llevó el cuerpo en un auto y quemó a la víctima en el lugar donde fue encontrada, el hombre fue aprehendido y ahora sentenciado a la máxima pena.

