Internacional

Maestro se desploma y fallece en pleno concierto tras cantar "A mi manera"

El profesor y director de secundaria de Magdalena de Kino, en México, sufrió complicaciones cardíacas y falleció durante una velada musical.

Milen Saavedra

16/09/2025 22:15

Conmoción en México: Maestro se desploma y fallece en pleno concierto tras cantar "A mi manera"
México

Escuchar esta nota

La comunidad de Magdalena de Kino, Sonora, en México, vive un momento de profundo luto tras el trágico fallecimiento de Luis Eduardo "Guayo" Bojórquez, un querido maestro de secundaria que se desplomó en el escenario y murió en brazos de su compañera de grupo mientras interpretaba la icónica canción "A mi manera" de Frank Sinatra.

El suceso ocurrió el pasado sábado 13 de septiembre, durante una velada en honor a San Francisco en la plaza de la ciudad, un evento en el que el profesor "Guayo" se presentaba habitualmente con su grupo musical. Testigos grabaron el momento en que Bojórquez, visiblemente afectado, se acercó a un teclado, se inclinó sobre él y finalmente se desplomó. Un compañero de la banda intentó auxiliarlo, pero el desenlace fue inmediato.

Un trágico final para un maestro apasionado

El video del incidente, que se difundió rápidamente en redes sociales, generó gran consternación. Bojórquez, quien también era director de secundaria, era conocido por su pasión por la música y por ofrecer pequeños recitales a sus alumnos y a la comunidad.

 

 

Según la información proporcionada por el departamento de comunicación social de Magdalena de Kino y confirmada por sus familiares, el maestro estaba a la espera de una cirugía a corazón abierto. La causa de su muerte fue atribuida a complicaciones cardíacas, según reporta el medio publinews.gt.

"Guayo" Bojórquez será recordado no solo por su labor educativa, sino también por el conmovedor y trágico final de su última presentación, donde se despidió cantando "A mi manera", una canción que habla de vivir la vida sin arrepentimientos y a su propio ritmo.

 

