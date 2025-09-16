Video: ¡Insólito! Grupos musicales componen sobre el diario vivir de los “chuteros”

Se trata de un tema muy delicado y que ha generado gran polémica en los últimos días, debido a la oferta de candidatos a la presidencia de Bolivia, de legalizar vehículos chutos o indocumentados.

La polémica surgió tras la propuesta del candidato Rodrigo Paz, del Frente Partido Demócrata Cristiano (PDC), de legalizar los autos indocumentados o chutos, sin embargo, este hecho causó gran repercusión por la respuesta que emitieron algunas autoridades chilenas.

Incluso la diputada parlamentaria María Luisa Cordero realizó estas declaraciones en un debate sobre robo de vehículos en el norte de Chile, y señaló que “Los bolivianos nacieron en el altiplano, por lo tanto, tienen disminución del oxígeno cerebral”.

Tras los impases, Paz, aclaró que se legalizarán los autos chutos, pero los vehículos robados serán devueltos al país de origen.

Ahora surge la nueva polémica ya que grupos musicales estarían componiendo canciones dedicadas a los chuteros). Personas que se dedican a importar vehículos indocumentados).

Señalan que este tipo de hechos estarían generando que se normalice la importación de estos vehículos indocumentados, muchos de ellos que serían sustraídos.

“Seguiré chuteando por ti mi amor, sigo trabajando por nuestro hogar, como buen chutero viajando estoy, todos los caminos arriesgando yo voy, pase lo que pase sin miedo yo voy”, se escucha en el fragmento de una de las canciones, aunque existen varias composiciones referidas al tema.

