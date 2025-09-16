Simon Leviev, el hombre israelí de 35 años que se hizo famoso por el documental de Netflix El estafador de Tinder, fue arrestado en el aeropuerto de Batumi, Georgia. La detención se produjo a petición de la Interpol.

Leviev, cuyo nombre real es Shimon Yehuda Hayut, es conocido por una serie de fraudes románticos y financieros. Entre 2017 y 2019, utilizó la aplicación de citas Tinder para crear una identidad falsa, haciéndose pasar por un heredero adinerado y estafando a mujeres por millones de dólares que nunca devolvió, según publican medios como La Nación y ABC.

El modus operandi que inspiró un documental

El documental estrenado en 2022, expuso las historias de tres de sus víctimas que se unieron para denunciar sus engaños. Según los testimonios, Leviev las seducía con una vida de lujos, con jets privados y hoteles caros, para luego, ganarse su confianza y pedirles grandes sumas de dinero con excusas como que estaba en peligro o que necesitaba ayuda financiera urgente.

Aunque las estimaciones de las estafas superan los 10 millones de dólares, Leviev solo había sido condenado por delitos menores de fraude en 2019, cumpliendo únicamente cinco de los 15 meses de sentencia.

La reciente detención ha generado expectativa, ya que, hasta el momento, se desconocen los motivos específicos de la orden de arresto de la Interpol. Su abogado ha declarado que Leviev "viajaba libremente por el mundo" y que no entendían la razón de su detención.

A pesar de sus negaciones previas y de afirmar que nunca ha lastimado a ninguna mujer, las denuncias en su contra han continuado. A la par de la detención, una de sus exnovias lo acusó de abuso físico y emocional.

