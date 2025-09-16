Denuncian a policía por asesinar a su pareja y culpar a su hijo de 4 años

Se trata de un hecho que conmocionó a la población de Mendoza en Argentina, un crimen donde una mujer recibió un disparo en el rostro y el principal acusado del hecho, fue su pareja, un funcionario policial.

El terrible incidente ocurrió en noviembre de 2022 y esta semana inició el juicio oral en contra del policía, y en las últimas horas se conoció que el hombre, intenta culpar a su hijo de 4 años para no recibir una sentencia de cadena perpetua, ya que asegura que se trató de un ‘accidente doméstico’.

Según los antecedentes, la víctima y madre de dos hijos, estaba sentada al pie de la cama en su habitación cuando su pareja le disparó a quemarropa.

El proyectil calibre 9 milímetros ingresó por la nariz de la mujer, salió por el pómulo y atravesó el tórax, destrozando varios órganos vitales a su paso. la víctima murió horas después en el Hospital Central.

Dentro de la investigación, se tomó en cuenta la declaración en Cámara Gesell del hijo mayor de la pareja, que tenía 4 años en ese momento, y quien habría indicado: “mi papá le disparó a mi mamá”, acompañando sus palabras con gestos que reforzaban el relato.

La defensa del policía, sostiene la versión de que todo ocurrió por un accidente, y afirma que el disparo fue realizado por el hijo de la pareja y que la fiscalía nunca contempló la posibilidad de un accidente doméstico.

Para reforzar su postura, la defensa subrayó que el imputado llamó al 911 y trasladó a la víctima junto a la hermana de ella hasta el hospital. Además, aseguró que la pareja estaba en un buen momento y que planeaban casarse. “Ese había sido el día más feliz de su vida”, alegó.

El juicio continuará durante varios días, con la declaración de peritos de Científica, personal policial que trabajó en la escena, médicos forenses y vecinos del barrio La Gloria.

Si los jurados encuentran culpable al hombre, el juez deberá dictar prisión perpetua. Si consideran que fue un accidente, el policía quedará absuelto del delito.

Mira la programación en Red Uno Play