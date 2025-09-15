La Paz: motociclista que arrolló a familia dio positivo en prueba de alcoholemia

Un motociclista en estado de ebriedad protagonizó un accidente el fin de semana en la zona de Pasankeri, al sur de la ciudad de La Paz, donde arrolló a una familia que caminaba por la vía.

El hecho fue registrado por cámaras de seguridad, que captaron el momento exacto en el que la motocicleta embiste a las personas y las hace caer sobre la calzada. Entre las víctimas se encontraba una mujer embarazada, lo que generó mayor alarma durante su atención médica.

Tras el inicio de la investigación, la Policía Boliviana informó que el conductor fue sometido a una prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,38%, una cifra considerada sancionable según la normativa vigente.

El motociclista se encuentra en calidad de aprehendido y se espera la imputación formal por el hecho.

Afortunadamente, las tres personas afectadas recibieron el alta médica y se recuperan de forma favorable. No se reportaron lesiones graves, según los primeros reportes médicos.

Mira la programación en Red Uno Play