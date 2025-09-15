Policía fue alcanzado por un disparo en el brazo durante un operativo en Santa Ana de Yacuma, Beni

Un sargento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) resultó herido por impacto de bala durante un operativo ejecutado la noche del domingo 14 de septiembre en el municipio de Santa Ana de Yacuma, en el departamento del Beni.

El efectivo policial, que forma parte del Grupo DACI, habría sido víctima de una presunta emboscada mientras participaba en un operativo, según los primeros reportes. Como resultado del ataque, recibió una herida provocada por proyectil de arma de fuego en el brazo izquierdo.

El sargento fue asistido en el lugar y luego trasladado al Hospital Obrero de la ciudad de Trinidad, donde fue estabilizado. Según el informe preliminar, actualmente se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación.

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias del hecho ni sobre la identidad de los autores del ataque. Las autoridades aún no emitieron un informe oficial.

