Un joven de 25 años murió apuñalado por su primo durante una reunión familiar en el barrio Banda del Río Salí, en la provincia de Tucumán, Argentina. El hecho ocurrió en la noche del domingo 14 de septiembre, en circunstancias que aún se investigan.

Según fuentes policiales, el agresor fue identificado por vecinos como “Pelao” y se habría dado a la fuga tras el ataque. Fue detenido horas más tarde por efectivos de la Policía provincial.

La víctima habría sufrido múltiples heridas con arma blanca, lo que le provocó la muerte en el lugar. Los resultados de la autopsia serán clave para determinar las causas precisas del fallecimiento.

Testigos del entorno familiar declararon ante la Policía que ambos protagonistas discutieron durante la reunión, aunque se desconoce el motivo exacto del conflicto.

La Fiscalía ya inició una investigación penal y se espera la declaración formal del detenido. Mientras tanto, el entorno de la víctima pide justicia y acompañamiento psicológico para los familiares presentes en el hecho.

