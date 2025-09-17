TSE podría definir hoy la sede para los debates electorales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó para hoy, miércoles, a las 14:30 a Sala Plena con el objetivo de analizar aspectos administrativos vinculados a la organización de la segunda vuelta de las elecciones nacionales, prevista para el próximo 19 de octubre.

Según se informó de manera preliminar, entre los puntos a tratar podría definirse las sedes donde se desarrollarán los debates presidenciales y vicepresidenciales, considerados espacios clave para que la ciudadanía conozca las propuestas de los candidatos que continúan en carrera electoral.

Los vocales del TSE también revisarán la planificación logística y técnica que permita garantizar el normal desarrollo del balotaje, en cumplimiento de los plazos establecidos en el calendario electoral.

