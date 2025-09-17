TEMAS DE HOY:
Robo en una peluquería actos obscenos Chofer torturado

29ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

TSE podría definir hoy la sede para los debates electorales

Los vocales del TSE también revisarán la planificación logística y técnica que permita garantizar el normal desarrollo del balotaje, en cumplimiento de los plazos establecidos en el calendario electoral.

Hans Franco

17/09/2025 9:46

Foto: TSE podría definir hoy la sede para los debates electorales
La Paz

Escuchar esta nota

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó para hoy, miércoles, a las 14:30 a Sala Plena con el objetivo de analizar aspectos administrativos vinculados a la organización de la segunda vuelta de las elecciones nacionales, prevista para el próximo 19 de octubre.

Según se informó de manera preliminar, entre los puntos a tratar podría definirse las sedes donde se desarrollarán los debates presidenciales y vicepresidenciales, considerados espacios clave para que la ciudadanía conozca las propuestas de los candidatos que continúan en carrera electoral.

Los vocales del TSE también revisarán la planificación logística y técnica que permita garantizar el normal desarrollo del balotaje, en cumplimiento de los plazos establecidos en el calendario electoral.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD