Uno decide

TSE aclara fecha de validez del certificado de sufragio de la primera y segunda vuelta

 El certificado de la primera vuelta será válido hasta el 15 de noviembre. Entre tanto, el de la segunda vuelta regirá desde el 20 de octubre hasta el 17 de enero de 2026.

Hans Franco

16/09/2025 11:03

Foto: TSE aclara validez del certificado de sufragio en elecciones generales
La Paz

Escuchar esta nota

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclaró que los certificados de sufragio emitidos tanto en la primera vuelta de las Elecciones Generales, realizada el pasado 17 de agosto, como en la segunda vuelta prevista para el 19 de octubre, tendrán plena validez dentro de su respectivo plazo de 90 días.

El instructivo, firmado por el presidente en ejercicio del TSE, Oscar Abel Hassenteufel, fue remitido a los presidentes de los Tribunales Electorales Departamentales de todo el país, a fin de unificar criterios sobre la utilización de estos documentos.

“El certificado de sufragio emitido en la primera vuelta es válido para la Elección de Autoridades y Representantes del Estado Plurinacional 2025, realizada el 17 de agosto. Asimismo, el certificado que se otorgará en la segunda vuelta tendrá vigencia dentro del cómputo legal de 90 días”, señala la disposición.

De esta forma, el TSE garantiza la validez de ambos certificados de sufragio, aclarando que los ciudadanos que participen en ambas jornadas recibirán documentos diferentes, cada uno con vigencia propia e independiente.

La medida busca evitar confusiones respecto al uso de este documento, que es requerido para diversos trámites en entidades públicas y privadas.

Mire el instructivo del TSE: 

