Accidente en la avenida Busch provoca vuelque de un motorizado y deja dos personas heridas

Un choque entre dos vehículos registrado este miércoles en la avenida Busch, a la altura del 3er anillo, dejó como saldo a dos personas heridas, entre ellas un ciudadano brasileño y un joven de 23 años.

El impacto provocó el vuelque de uno de los motorizados, lo que generó alarma entre los transeúntes y testigos del hecho.

Ambos afectados fueron trasladados a una clínica privada. Según el reporte médico, el ciudadano brasileño resultó ser el más golpeado: Presenta fractura y está policontuso.Su estado de conciencia es delicado, ya que tiene problemas de coordinación en el habla. El joven de 23 años, en tanto, sufrió golpes y una lesión en el tobillo.

El padre de uno de los conductores aseguró que su hijo tomó las precauciones necesarias, pero el retorno donde ocurrió el hecho es peligroso.

“Gracias a Dios el señor está estable, aunque con una fractura. Mi hijo solo tiene golpes leves”, declaró.

La madre del joven denunció que algunos testigos intentaron agredir a su hijo tras el accidente, cuando este pidió ayuda.

Los familiares señalaron que una motocicleta también estaría involucrada en el hecho. Por ello, solicitaron las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona para esclarecer responsabilidades.

