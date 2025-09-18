Juan Pablo Velasco se reúne con adultos mayores y anuncia revisión de bonos

Además de abordar su plan para los adultos mayores, Velasco aprovechó la oportunidad para confirmar su participación en el debate electoral convocado por el TSE.
El candidato a la vicepresidencia por la alianza Libre, Juan Pablo Velasco, se reunió la tarde de este miércoles con un grupo de adultos mayores, quienes le expresaron su apoyo. Durante el encuentro, Velasco presentó su propuesta para el sector, enfocada en la revisión de bonos y la Renta Dignidad, pero con un enfoque de sostenibilidad económica.
Velasco confirma su asistencia al debate y reta a su oponente
Además de abordar su plan para los adultos mayores, Velasco aprovechó la oportunidad para confirmar su participación en el debate electoral convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el 5 de octubre. Con un tono desafiante, reiteró su invitación a debatir a Edman Lara, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
“Voy a llevar mi sillita al [mercado] Abasto otro día más”, bromeó Velasco, recordando un desafío previo. El candidato de Libre señaló que su intención es transparentar las propuestas y contrastarlas con las de sus adversarios, a quienes llamó a rendir cuentas sobre sus promesas de combatir la corrupción.
