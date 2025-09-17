Clubes, incluidos bolivianos, recibirán pago de la FIFA por ceder jugadores a su selección

La FIFA decidió dar un paso más en su política de redistribución económica y anunció que pondrá sobre la mesa 330 millones de euros para los clubes que aporten jugadores al Mundial de 2026. El cambio de enfoque rompe con la práctica habitual: ya no solo recibirán beneficios los equipos con futbolistas en la cita final, sino también aquellos que los cedan durante la etapa de clasificación. Bolivia no está al margen de este incentivo, pues lo clubes que cedan jugadores a La Verde, también serán beneficiados.

Este ajuste, nacido del acuerdo firmado con la Asociación de Clubes Europeos (ECA) en 2023, amplía el alcance de la solidaridad a entidades de menor peso internacional. Así, un club como el Rayo Vallecano, por ejemplo, podría recibir compensación por la convocatoria de Jorge de Frutos con España en un duelo de eliminatorias.

“El fútbol de selecciones no sería posible sin la contribución de los clubes”, aseguró Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al presentar el programa. En la misma línea, Nasser Al-Khelaïfi, máximo dirigente de la ECA, recalcó que el plan “garantiza que más instituciones de todo el mundo reciban un reconocimiento justo”.

Con un presupuesto que asciende a 355 millones de dólares, la FIFA buscará que esta edición del Mundial sea recordada no solo por el espectáculo deportivo, sino también por un reparto más inclusivo y justo. Los detalles sobre la inscripción y distribución del dinero se darán a conocer en los próximos meses.

