TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE EN CARRETERA Accidente carretero Narcotráfico en Bolivia

32ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Villegas evaluará con cuidado la posible convocatoria de Patricio Rodríguez a La Verde

El entrenador de La Verde se refirió a la participación del joven jugador en los amistosos de preparación antes del repechaje mundialista. 

Martin Suarez Vargas

17/09/2025 12:53

Patricio Rodríguez, futbolista de Bolívar. Foto: Internet.
La Paz.

Escuchar esta nota

En el programa Que No Me Pierda de Red Uno, Óscar Villegas, director técnico de la selección boliviana de fútbol, habló sobre la posibilidad de que Patricio “Pato” Rodríguez sea convocado para los próximos partidos amistosos de Bolivia, que servirán como preparación para el repechaje mundialista.

Villegas comentó al respecto:


"Tendré que consultarlo en todo caso porque el 16 de octubre el recién cumple sus cinco años para poder ser considerado en una selección, y estos amistosos son antes, y habrá que analizar si esto se puede realizar, pero creemos que es un buen jugador."

Bolivia tiene programados partidos amistosos contra Rusia y Jordania en octubre, y frente a Japón y Corea del Sur en noviembre, como preparación para la serie del repechaje que se jugará en marzo del próximo año.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD