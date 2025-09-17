En el programa Que No Me Pierda de Red Uno, Óscar Villegas, director técnico de la selección boliviana de fútbol, habló sobre la posibilidad de que Patricio “Pato” Rodríguez sea convocado para los próximos partidos amistosos de Bolivia, que servirán como preparación para el repechaje mundialista.

Villegas comentó al respecto:



"Tendré que consultarlo en todo caso porque el 16 de octubre el recién cumple sus cinco años para poder ser considerado en una selección, y estos amistosos son antes, y habrá que analizar si esto se puede realizar, pero creemos que es un buen jugador."

Bolivia tiene programados partidos amistosos contra Rusia y Jordania en octubre, y frente a Japón y Corea del Sur en noviembre, como preparación para la serie del repechaje que se jugará en marzo del próximo año.

