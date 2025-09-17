“Permiso para dormir concedido”: Cachorros dormidos se convierten en las estrellas de desfile militar y conquistan a todos

En medio de la solemnidad del desfile por la Independencia de El Salvador, un tierno y adorable momento captó la atención del mundo, volviéndose viral en redes sociales. Mientras la mayoría de los binomios caninos se pararon con firmeza en el vehículo que usaron para el desfile, un grupo de cachorros no pudo resistir el cansancio y se quedó profundamente dormido, robándose el corazón de miles de personas.

El Desfile Cívico y Militar del 15 de septiembre, uno de los eventos más importantes y esperados del año en el país, conmemora la Independencia de El Salvador y es un despliegue de tradición, cultura y fervor patriótico. Sin embargo, este año, las estrellas indiscutibles no fueron una banda de paz o un cuerpo de seguridad, sino pequeños cachorros del Ejército.

El video viral que derritió a TikTok

Un video subido a TikTok se convirtió en el epicentro de la ternura. En las imágenes, se ve a dos soldados llevar a cachorros en una especie de cangurera, y la escena muestra a los perritos completamente dormidos, ajenos al bullicio de la celebración.

La inesperada siesta de los binomios caninos, que forman parte de las fuerzas de seguridad, generó una ola de comentarios y reacciones positivas. Los usuarios de las redes sociales elogiaron la inocencia de los cachorros y la dedicación de sus cuidadores, quienes no dudaron en llevar a los pequeños en un desfile tan exigente.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play