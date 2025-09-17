Fedecomin realiza toma pacífica de la Asamblea de Potosí en rechazo al cambio del presidente de Senarecom

Dirigentes y afiliados de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fedecomin) protagonizaron este miércoles la toma pacífica de la Asamblea Departamental de Potosí, en protesta por la destitución de su representante en el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom).

Isaías Cruz, dirigente de Fedecomin, explicó que la medida fue asumida en rechazo a la decisión del Gobierno de remover a su compañero, quien —asegura— fue elegido de manera orgánica.

Los mineros ingresaron al hemiciclo mientras se desarrollaba una sesión de la Asamblea Departamental, lo que obligó a los legisladores a declarar un cuarto intermedio para escuchar las demandas del sector cooperativista.

“La toma se ha hecho por la destitución de nuestro compañero de Senarecom, el cual ha sido elegido orgánicamente. No entendemos el actuar del Gobierno para que haga la destitución a última hora, está a días de salirse el presidente”, manifestó Cruz a la Red Uno.

El dirigente aseguró que la acción fue realizada de manera pacífica y sin agresiones. “Se ha tomado ya la Asamblea; esta toma es pacífica, no hemos agredido a nadie. Vamos a estar en estado de emergencia hasta que se haga la ratificación”, advirtió.

Cruz también cuestionó la falta de respuesta del gobernador potosino respecto a las regalías mineras. “Este gobernador no se pronuncia, eso también es la molestia, por las regalías que dejamos, ¿a dónde van?”, reclamó.

