Gobernador de La Paz cuestiona guerra sucia y advierte sobre riesgos en la lucha antidrogas

Quispe pidió a los candidatos en contienda respetar los compromisos suscritos ante el Órgano Electoral y centrar sus propuestas en soluciones para los problemas económicos y sociales del país. 

Hans Franco

16/09/2025 12:12

Foto: Gobernador Santos Quispe cuestiona guerra sucia de candidatos (Red Uno)
La Paz

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, lamentó este martes que los dos binomios que disputarán la segunda vuelta electoral no estén cumpliendo el acuerdo firmado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), al persistir en la guerra sucia durante la campaña.

Quispe pidió a los candidatos en contienda respetar los compromisos suscritos ante el Órgano Electoral y centrar sus propuestas en soluciones para los problemas económicos y sociales del país, evitando ataques personales que “confunden a la población”.

“Si vemos a Rodrigo Paz tenemos a su padre, Jaime Paz Zamora, que estaba vinculado al narcotráfico; él vivía en el narcotráfico en el año 1997 cuando era presidente, tenía problemas con el narcotráfico. Entonces, ¿Qué esperamos con Rodrigo Paz? Va a ser lo mismo, juntarse con los narcotraficantes”, expresó Quispe en conferencia de prensa.

La autoridad departamental advirtió que, de mantenerse este escenario, en el futuro Estados Unidos podría intentar intervenir en Bolivia bajo el pretexto de la lucha antidrogas. En ese marco, responsabilizó al actual gobierno de no ejercer un combate efectivo contra el narcotráfico en el Chapare.

 

