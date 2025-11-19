TEMAS DE HOY:
Comunidad

Crecida del río Yapacaní afecta a la comunidad Faja Norte

Personal de rescate atendió a las familias damnificadas, donde el agua alcanzó 1,60 metros.

Naira Menacho

18/11/2025 20:48

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

El incremento del nivel del agua del río Yapacaní, que alcanzó una crecida extraordinaria de 7 metros, afectó principalmente a la comunidad Faja Norte, donde se reportaron varias familias damnificadas.

“Se atendieron a las familias que fueron dañadas por la inundación; en el sector de Faja Norte, el agua llegó a 1,60 metros y hoy fuimos a asistir con el tema de medicamentos y ración seca”, afirmó uno de los integrantes del equipo de emergencia y rescate.

Personal de la Gobernación cruceña se encuentra haciendo un análisis de los daños junto a los técnicos de Yapacaní y advierten que las afectaciones pueden llegar hasta el municipio de Santa Fe.    

 

