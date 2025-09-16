TEMAS DE HOY:
Política

Elecciones 2025: el OEP participará en la Fexpocruz para promover el voto informado

El Órgano Electoral busca combatir la desinformación y fomentar la participación ciudadana rumbo a la segunda vuelta prevista para el 19 de octubre.

Hans Franco

16/09/2025 16:49

Foto: OEP promoverá el voto informado en Fexpocruz 2025
Santa Cruz

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) estará presente en la Feria Internacional de Santa Cruz – Fexpocruz 2025, con un stand informativo orientado a promover el voto informado y fortalecer la cultura del registro civil.

La participación se llevará a cabo del 19 al 28 de septiembre, a través del Sifde Santa Cruz y el Serecí, como parte de las acciones rumbo a la segunda vuelta de las Elecciones Generales, prevista para el 19 de octubre.

“Durante los 10 días de feria estaremos brindando información a la ciudadanía (...) con el fin de que ejerzan su derecho al voto de forma consciente y responsable”, señaló Yajaira San Martín, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En el stand del OEP, ubicado en el Pabellón Integración Bolivia, se brindará información sobre el proceso electoral, el uso de plataformas como Yo Participo, Sirepre y el Padrón Electoral, además de espacios de diálogo directo con la población.

San Martín destacó el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que apoya esta iniciativa orientada a la educación cívica y la participación ciudadana.

El objetivo principal es fortalecer la confianza institucional, combatir la desinformación y promover una democracia inclusiva, intercultural y participativa.

 

