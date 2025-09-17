"Te ves mucho peor que yo": Daddy Yankee desafía a Don Omar a enfrentarse en un ring

El rey del reguetón, Daddy Yankee, lanzó un sorpresivo reto a su colega y rival, Don Omar: subir al ring para una pelea de boxeo con fines benéficos. La propuesta, que generó gran revuelo en las redes sociales, surge de una reciente entrevista en la que el intérprete de "Gasolina" habló de su pasión por este deporte.

"Me gustaría algún día ponerme los guantes con Don Omar", declaró Daddy Yankee, sorprendiendo a la audiencia. La idea, según él, sería "algo bien entretenido para todo el mundo" y serviría para recaudar fondos para niños con cáncer y leucemia.

Un desafío cargado de bromas

El desafío no estuvo exento de la característica rivalidad entre ambos artistas. Mirando directamente a la cámara, Daddy Yankee le mandó un mensaje a Don Omar: "Sé que estás entrenando, te ves mucho peor que yo, pero te voy a dar la oportunidad. Así que te espero en el ring algún día", dijo en tono de broma, dejando claro que a pesar de la rivalidad, la intención principal es una causa noble, informa el portal TN.

Este inusual reto de boxeo se suma a la nueva etapa de Daddy Yankee, quien tras retirarse de la música, se ha dedicado a la predicación religiosa, mostrando otra faceta de su vida pública.

Mira el video:

