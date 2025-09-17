¿Sabes cómo prevenir un golpe de calor en tu perro o gato? Te explicamos

Las altas temperaturas que afectan a gran parte del país no solo representan un riesgo para las personas, sino también para las mascotas que pueden sufrir golpes de calor que, en casos graves, pueden poner en peligro su vida.

Especialistas veterinarios y estilistas caninos ofrecieron en el programa El Mañanero, una serie de recomendaciones para que los dueños de mascotas y la comunidad en general puedan actuar con responsabilidad y prevenir emergencias.

Síntomas de golpe de calor en perros y gatos

Es fundamental conocer los signos que indican que un animal está sufriendo un golpe de calor (también llamado shock térmico). Los principales síntomas son:

Jadeo excesivo y rápido

Babeo o saliva constante

Decaimiento

Aumento de la temperatura corporal (más de 39 °C)

Taquicardia

En casos graves, pérdida de conciencia

Qué hacer ante un golpe de calor

Si se identifica alguno de estos síntomas y no se puede acudir de inmediato a un veterinario, se deben seguir los siguientes pasos:

Llevar al animal a un lugar sombreado y ventilado. Mojar una toalla con agua a temperatura ambiente (nunca helada) y colocarla sobre el lomo. Ofrecer agua fresca, pero no fría ni con hielo. Evitar enfriar al animal de golpe, ya que puede empeorar su condición.

Recomendaciones generales para cuidar a los animales del calor

Para prevenir que los animales sufran durante las olas de calor, se aconseja lo siguiente:

Evitar paseos entre las 12:00 y 19:00 horas , cuando el sol está más fuerte.

No utilizar zapatitos de goma para perros , ya que pueden generar más calor.

En su lugar, usar venda Coban (disponible en farmacias) para proteger las patas del asfalto caliente.

Ofrecer agua limpia y fresca durante todo el día .

No dejar a las mascotas dentro de vehículos cerrados , ni siquiera por poco tiempo.

Colocar el bebedero y la cama en zonas frescas y con sombra .

Bañarlos cada 10 a 15 días, con secado completo posterior. El pelaje mojado puede provocar hongos y bacterias.

Usar peines deslanadores para razas con pelo de doble capa (como golden retriever, pug o pastor alemán). No se debe rapar a estos perros, ya que su pelaje los protege tanto del calor como del frío.

Por otra parte, los animales callejeros también sufren las consecuencias del calor extremo. Por eso, muchas personas están colocando recipientes con agua fuera de sus casas, en veredas o espacios públicos.

